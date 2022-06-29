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Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 12,5 yıl hapis
Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan 1’i kadın 2 kişi yargılandıkları mahkemece 12 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Asayiş 29.06.2022, 17:08
Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan 1’i kadın 2 kişi yargılandıkları mahkemece 12 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan Serkan K. ile Dilek V.’nin yargılanmaları sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Serken K. ile Dilek V. "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6’şar ay hapis ve ayrıca 25 bin lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.