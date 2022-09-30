Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun’da "uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele dahilinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu S.M. ile R.Y.’yi gözaltına aldı. İki ayrı adreste arama yapan narkotik polisi 4 paket halinde toplam 120 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 3 paket halinde 56,08 gram metamfetamin maddesi, 13 kapsül sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 69 bin TL, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 5 adet 9 mm çapında 5 adet dolu fişek ve 6 paket halinde 3 kilogram 164,57 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.M. ve R.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.