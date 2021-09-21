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Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişi yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş 21.09.2021, 22:57
Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişi yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen E.K. ve Y.Ü. isimli şahıslarla ilgili olarak yaptıkları takip ve çalışmalarda, şüpheli şahıslarla teması görülen 3 kişiden 28 adet sentetik ecza hap, 0,60 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi elde etti. Olayın devamında şüpheli şahısların müşterek kullandığı ikamette yapılan aramada, 24 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 120 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.K. ve Y.Ü. isimli şahıslar "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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