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Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalanarak Samsun Adliyesine sevk edildi.

Asayiş 24.08.2021, 18:08
Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalanarak Samsun Adliyesine sevk edildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda 10 kişinin ifadesine başvurdu. Narkotik polisi uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen U.İ.G. ve H.K. üzerlerinde ve ortak kullandıkları ikamette yaptıkları aramada bir miktar bonzai ve metanfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan U.İ.G. ve H.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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