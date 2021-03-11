Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kullanıcı şahıstan 42 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayın devamında K.Y.(46) gözaltına alındı. K.Y.’nin ikametinde yapılan aramada 85 adet sentetik ecza ve 1 adet ecstasy hap elde edildi. Olayla ilgili U.S.A.(19) da gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan K.Y. ve U.S.A., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.