Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı
O.Ç. UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Samsun’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Canik ilçesi Avluca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. Gölçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte operasyon düzenleyen KOM Şube ekipleri, tarlada ekili bin 13 kök dişi Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili N.B. ve O.Ç. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 2 zanlı, "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.Ç. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, N.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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