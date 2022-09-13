Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen bir kişi tutuklandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen E.Y.’yi gözaltına aldı. E.Y.’nin ikametinde ve üzerinde yapılan aramalarda 593 kapsül sentetik ecza ve 3,84 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 3 şüpheli şahıs hakkında ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.Y. bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.Y. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.