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Samsun’da uyuşturucu ticareti zanlısı adliyede
Samsun’da polisin takibi sonucu 15 paket halinde uyuşturucu madde ile yakalanan bir şahıs uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.
Asayiş 16.03.2021, 12:58
Samsun’da polisin takibi sonucu 15 paket halinde uyuşturucu madde ile yakalanan bir şahıs uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde H.A.’yı yaptıkları takip sonucu satışa hazır vaziyette 15 paket halinde 8,11 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan materyal ile yakaladı.Polisteki işlemleri tamamlanan zanlı, ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.