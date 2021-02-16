Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması için bu sabah il merkezinde eş zamanlı operasyon gerçekledi. Operasyon kapsamında 3’ünün yaşı 18’den küçük 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslarla bağlantılı olarak yapılan aramalarda, 133,94 gram sentetik kannabinoid maddesi, 84 adet extacy hap, 259 kapsül sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız tüfek, 8,78 gram kenevir tohumu, 8 adet tüfek kartuşu, uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan 375 ml aseton maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin para ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam edildi.