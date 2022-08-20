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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından bir araçta yapılan aramada uyuşturucu maddelerle birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 20.08.2022, 17:43
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından bir araçta yapılan aramada uyuşturucu maddelerle birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terme ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi üzerine Y.A., E.B., M.M. ve M.K.K. isimli şahısları ilçenin Yenidoğan Mahallesi’nde araç içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 134,52 gram metamfetamin maddesi, 42,51 gram esrar maddesi, 25 kapsül sentetik ecza hap ve 1 adet esrarlı sigara ele geçirildi.

Şüpheli 4 şahıs ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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