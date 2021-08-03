Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edinilen E.K. (32) ve M. T. (39) isimli şahısları takibe aldı. Narkotik ekipleri yaptıkları çalışmada M.T.’den 0,60 gram metamfetamin maddesi ile E.K.’den 7,25 gram metamfetamin maddesi, 2 kapsül sentetik ecza hap ve 3 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Olayın devamında şüpheli şahısların kullandıkları adreslerde yapılan aramalarda, 10 paket halinde toplam 35,72 gram metamfetamin maddesi, 7 paket halinde toplam 317,85 gram esrar maddesi, 157 kapsül sentetik ecza, 9 adet ecstasy hap ve 38 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K. ve M.T. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.