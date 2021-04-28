banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
ABD polisinden 73 yaşındaki demans hastası kadına şiddet
ABD polisinden 73 yaşındaki demans hastası kadına şiddet
Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı?
Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı?
Asgari ücrete %50 zam yapıldı
Asgari ücrete %50 zam yapıldı
Galatasaray-Konyaspor maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray-Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 28.04.2021, 14:16
2
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde müşterek uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbar edilen Ö.D. adlı kadın ile A.Y.’ye ait adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 paket halinde 285,01 gram metamfetamin maddesi, 1 kapsül sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.D. ve A.Y. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?