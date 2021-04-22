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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 22.04.2021, 10:13
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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin de desteğiyle uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 154,42 gram esrar maddesi, 192 kök günü keneviri, 45 kapsül sentetik ecza, 1,29 gram kokain maddesi, 0,30 gram metamfetamin maddesi, 8 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 19 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.
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