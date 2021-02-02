Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Samsun merkez ve 2 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticaretinden 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla bu sabah Samsun il merkezi, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Olayla ilgili 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslarla bağlantılı olarak ve operasyon esnasında yapılan aramalarda, 216,22 gram esrar maddesi, 10 adet extacy hap, 37,85 gram metamfetamin maddesi, 96 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 6 gram kenevir tohumu, 6 adet uyuşturucu içme aparatı ve 9 adet 9 mm çapında dolu fişek elde edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.