Samsun’da uyuşturucu operasyonları: 15 gözaltı

Samsun’da jandarma tarafından yapılan 11 ayrı uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba, Kavak, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Atakum ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak operasyonlar gerçekleştirildi.

Ortak çalışmalar neticesinde 5 kilo 909 gram kubar esrar maddesi, 417 kök kenevir bitkisi, 25 gram toz esrar maddesi, 16,5 gram metamfetamin ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Toplam 11 olayda 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı.