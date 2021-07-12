banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti
Yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti
Ürdün'de darbe girişimi davasında karar
Ürdün'de darbe girişimi davasında karar
Türk müteahhitler 500 Milyar Dolar Hedefine koşuyor
Türk müteahhitler 500 Milyar Dolar Hedefine koşuyor
Prof. Dr. Ceyhan’dan Bakan Koca’nın açıklamasına tepki!
Prof. Dr. Ceyhan’dan Bakan Koca’nın açıklamasına tepki!

Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı

Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Asayiş 12.07.2021, 12:07
Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı
banner502

Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen E.Ç.’ye ait adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 2 bin 130 adet ecstasy hap ve 79 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ç. "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edildi.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501