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Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 24.11.2020, 16:20
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Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye gözaltı
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Samsun’da narkotik polisi tarafından uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde bulunan K.A. ile E.Ş.’nin adreslerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda toplam 130 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan K.A. ve E.Ş. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
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