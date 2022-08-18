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Samsun’da traktör şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Samsun’da fındık toplamaya giden ailenin içinde bulunduğu traktörün şarampole yuvarlandığı kazada baba ve ve kızı yaralandı.

Asayiş 18.08.2022, 11:09
Samsun’da traktör şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Samsun’da fındık toplamaya giden ailenin içinde bulunduğu traktörün şarampole yuvarlandığı kazada baba ve ve kızı yaralandı.

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Karışlar Mahallesi Gödekli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Gümüş (48) idaresindeki traktör ile fındık toplamak için bahçeye giderken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada traktörden atlayan 2 kişi kazadan yara almadan kurtulurken, sürücü İsmet Gümüş ile kızı Ebru Gümüş (18) yaralanarak ölümden döndü. Yaralı baba-kız ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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