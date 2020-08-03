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Samsun’da traktör devrildi: 1 ölü
HAMZA SAĞLAM (51) KAZADA HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 03.08.2020, 17:20
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Samsun’da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un Bafra ilçesinin Esençay Mahallesi Meşelitürkmen yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Sağlam (51) idaresindeki 55 LD 158 plakalı traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Sağlam olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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