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Samsun’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Samsunun Vezirköprü ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Asayiş 31.07.2022, 00:40
Samsun’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Samsunun Vezirköprü ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Bektaş Mahallesi’nde meydana geldi. Saman yüklü Mehmet Ş. (63)’nin kullandığı 55 HN 059 plakalı traktörün bilinmeyen bir nedenle devrildiği bildirildi. Kazada sürücünün kız kardeşi olduğu öğrenilen Ümmühan Sadıç 57) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ise sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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