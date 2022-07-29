Samsun’da trafik kazası: 7 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu 36. kilometresi Melikköy mevkisinde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Usta idaresindeki 34 HH 7714 plakalı otomobil, Lütfi Bolat yönetimindeki 55 AE 545 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpma sonucu kamyonet refüje savruldu.

Kazada, araç sürücüleri Ömer Usta (69) ve Lütfi Bolat (27) ile Rabia Şahan (7), Nazmiye Usta (7), Asya Şahan (13), Elif Meyra Şahan (10) ve Hilal Şahan (26) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.