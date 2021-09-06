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Samsun’da trafik kazası: 7 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Asayiş 06.09.2021, 03:38
Samsun’da trafik kazası: 7 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Bafra ilçesi Sinop karayolu Yakıntaş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan Yüksel idaresindeki 55 AEL 538 plakalı otomobil Duran Bircan idaresinde 55 NT 982 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Doğukan Yüksel ve Duran Bircan ile Burak Ay, Esin nur Ay, Cihangir Ay, Emine Bircan ve Zeynep Arı yaralandılar. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Bafra Devlet hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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