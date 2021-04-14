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Samsun’da trafik kazası: 6 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Asayiş 14.04.2021, 20:59
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Samsun’da trafik kazası: 6 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Söğütlü mevkisi Samsun Ordu karayolu 57. kilometresinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahadır Ekiz idaresindeki 55 AZ 444 plakalı otomobil ile Hasan Subaşı yönetimindeki 55 E 2156 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Bahadır Ekiz ile Büşra Karataş, Merve Ekiz, Hüseyin Aydoğdu, Hasan Subaşı ve Ali Batu Ekiz yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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