banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş

Samsun’da trafik kazası: 6 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Asayiş 22.07.2021, 17:02
Samsun’da trafik kazası: 6 yaralı
banner502

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu 75. kilometresi Miliç mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Özcan idaresindeki 52 AAF 428 plakalı hafif ticari araç ile Enes Uzun yönetimindeki 55 KE 552 plakalı panelvan kamyonet aynı istikamete seyir ederken her iki araç da direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp devrildiler. Kaza sonucu araç sürücüsü Enes Uzun ile Ecenur Soylu, Kübra Kaya, Ebru Soylu, Emre Kaya ve Salih Köroğlu yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501