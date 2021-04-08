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Samsun’da trafik kazası: 5 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Asayiş 08.04.2021, 22:22
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Samsun’da trafik kazası: 5 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolu 54. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakkı Aydın idaresindeki 55 LV 515 plakalı otomobil ile Zekeriya Kökten yönetimindeki 55 RG 870 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Hakkı Aydın ve Zekeriya Kökten ile Huriye Aydın, Hacer Tirbolulu ve İsa Tirbolulu yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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