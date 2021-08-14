Samsun’da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Ladik ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 68. kilometresi Toptepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürkan Ç. idaresindeki 41 FE 777 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan bariyere çarptı. Yağmur suyu kanalına giren araç yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada, araç sürücüsü Gürkan Ç.(32) ile Makbule Ç.(28), Sedat Ç.(39) ve 1 yaşlarındaki Ayşe Mina Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.