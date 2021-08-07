banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı
'Altın madalyayı Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum'
'Altın madalyayı Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum'
Polisleri tehdit etmişti! Sadık Yıldırım tutuklandı!
Polisleri tehdit etmişti! Sadık Yıldırım tutuklandı!
Tülin Şahin, eski eşini neden gözaltına aldırdı?
Tülin Şahin, eski eşini neden gözaltına aldırdı?

Samsun’da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Asayiş 07.08.2021, 19:21
Samsun’da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 22. kilometresi Mahmutlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürkan E. idaresindeki 41 EB 621 plakalı hafif ticari araç zeminin ıslak ve kaygan olması nedeni ile aracının kontrolünü kaybederek aynı istikamete seyir halinde olan Murat B. yönetimindeki 55 AUG 14 çekici, 55 VJ 324 römork plakalı tıra çarptı. Kazada, araç sürücüsü Gürkan E. (40) ile Cemal A. (66), Zehra A. (41) ve İrfan A. (41) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
25°
açık