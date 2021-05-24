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Samsun’da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Asayiş 24.05.2021, 18:50
Samsun’da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Havza ilçesi Samsun-Ankara karayolu Bekdiğin mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kumbasar idaresindeki 06 BOV 782 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyer başlangıcına çarptıktan sonra bariyerin üstünden sürüklenip demiryolu üzerine takla attı. Kazada araç sürücüsü Mehmet Kumbasar ile Gülay Kumbasar (50), Recep Çınar Kumbasar (10) ve Diren Bahar Kumbasar (41) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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