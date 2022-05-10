Samsun’da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat K. idaresindeki 06 FTE 83 plakalı otomobil ile Enver A. yönetimindeki 55 M 0235 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada minibüs yol ortasına devrilirken, araç sürücüleri Murat K. ve Enver A. ile otomobilde bulunan Muhammet K. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Muhammet K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.