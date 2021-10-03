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Samsun’da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Asayiş 03.10.2021, 21:46
Samsun’da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Samsun Ordu karayolu 23. kilometresi SAGİMAD Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Çelik idaresindeki 06 HE 5986 plakalı hafif ticari araç Umut Gülçiçek idaresindeki 34 GJ 1632 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada Hanife Çakır (46), İlknur Çelik (3) ve Raziye Çelik (27) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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