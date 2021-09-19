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Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

Asayiş 19.09.2021, 12:30
Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Mesut Birinci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ş. (46) idaresindeki 55 ADZ 186 plakalı otomobil, 55 E 1801 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra bir işyerinin duvarına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Ş. ile yanında bulunan Berkay Ş. (8) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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