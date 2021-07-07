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Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı
Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Asayiş 07.07.2021, 20:26
Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Havza ilçesinin Karadağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Batuhan Sarıgül (32) idaresindeki 53 DA 057 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağ tarafta bulunan bordür taşlarına çarpıp ters döndü. Kazada, araç sürücüsü Mehmet Batuhan Sarıgül ile Çağla Dede Sarıgül (28) yaralandı. Yaralılar, Havza Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.