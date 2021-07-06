banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!
Bitcoin’de denetimler artıyor!
Bitcoin’de denetimler artıyor!
Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür!
Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür!
Fırıncıya kızdı ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı
Fırıncıya kızdı ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı

Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 06.07.2021, 18:31
Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Dikbıyık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Topkaya idaresindeki 34 BDB 941 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada, araç sürücüsü Cemal Topkara (56) ve Şemsi Topkara (55) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu