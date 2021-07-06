Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Dikbıyık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Topkaya idaresindeki 34 BDB 941 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada, araç sürücüsü Cemal Topkara (56) ve Şemsi Topkara (55) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.