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Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 05.06.2021, 12:43
Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı 2. Nolu Dolmuş Durağı önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş K. idaresindeki 55 AF 075 plakalı otomobil ile Şule A. yönetimindeki 55 AV 234 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüleri özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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