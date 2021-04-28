banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Üniversiteler ile ilgili 'tam kapanma' süreci belli oldu
Üniversiteler ile ilgili 'tam kapanma' süreci belli oldu
Trendyol'un kurucu çifti, evliliklerini noktaladı
Trendyol'un kurucu çifti, evliliklerini noktaladı
Tam kapanma öncesinde herkes o ilçeye gidiyor!
Tam kapanma öncesinde herkes o ilçeye gidiyor!
İsrail güçlerinden Filistinli sağlık ekiplerine saldırı
İsrail güçlerinden Filistinli sağlık ekiplerine saldırı

Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 28.04.2021, 12:28
2
Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi ile Abdülhakhamit Caddesi’nin kesiştiği yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Taner Aksu idaresindeki 58 DH 999 plakalı otomobil ile Tugay Göçer’in kullandığı 07 DB 594 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Irmak Kurt ve Bilal Kurt yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?