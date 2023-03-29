Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bünyamin Burak Ö.’nün kullandığı 33 AYR 26 plakalı otomobil ile Hasan B. yönetimindeki 55 NG 659 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Hasan B. ile Engin G. yaralandı. Yaralılar ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.