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Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 16.04.2021, 20:20
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Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu yolcu 35. kilometresi Tekeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Aydın idaresindeki 55 UF 524 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp yol kenarındaki kanalete girdi. Kazada, araç sürücüsü Sinan Aydın ile Dilara Aydın yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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