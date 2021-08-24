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Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Asayiş 24.08.2021, 17:10
Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Derbent mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi U. idaresindeki 55 AV 013 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yağmur suyu kanalına düştü. Kazada yaralanan araç sürücüsü Remzi U. 112 ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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