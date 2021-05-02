banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı
Kartal şampiyonluğa uçuyor!
Kartal şampiyonluğa uçuyor!
Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek
Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek
Çin sözünü tutmadı, bize gelecek aşıları kendi vatandaşına yaptı
Çin sözünü tutmadı, bize gelecek aşıları kendi vatandaşına yaptı

Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Asayiş 02.05.2021, 08:22
3
Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Bafra ilçesinin Karaköy mevkisi Samsun Sinop Karayolu 55. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiyi göre, Ali Turhallı (26) idaresindeki 06 BEG 623 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ali Turhallı, 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?