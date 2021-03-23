banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
RTÜK HDP’ye “Hayır” dedi
RTÜK HDP’ye “Hayır” dedi
Sarıgül’den muhalefete eleştiri
Sarıgül’den muhalefete eleştiri
Borsa İstanbul yeşile döndü
Borsa İstanbul yeşile döndü
Android uygulamaları çöktü mü? Google'dan açıklama geldi
Android uygulamaları çöktü mü? Google'dan açıklama geldi

Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Asayiş 23.03.2021, 21:37
2
Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 63. kilometresi Karadağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avni Bektaş idaresindeki 61 DF 819 plakalı otomobil havanın yağışlı ve zeminin ıslak olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki bordür taşına çarptı. Kazada, araçta bulunan Hanım Bektaş yaralandı. Yaralı kadın, 112 ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu