Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi İlkadım Bulvarı Canik Belediyesi karşısındaki yaya geçitte meydana geldi. Ediğinden bilgiye göre, Kutay Ü. idaresindeki 55 AOJ 42 plakalı otomobil yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen kimliği belirsiz yaşlı kadına çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.