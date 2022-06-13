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Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı
Samsun’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Asayiş 13.06.2022, 13:57
Samsun’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Samsun İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Çiftehamam Caddesi Taşhan önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati K. idaresindeki 05 LH 533 plakalı hafif ticari araç, yaya 70 yaşlarındaki Metin Birer’e çarptı. Kazada yaralanan Metin Birer 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.