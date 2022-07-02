Samsun’da trafik kazası: 1 ölü

Samsun’da otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz G.(50) idaresindeki 55 BBM 66 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Ali Kaygısız’a (50) çarptı. Kazada ağır yaralanan Kaygısız, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Oğuz G.’nin doktor olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.