Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Samsun’un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara karayolunun 64. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet İşcen idaresindeki 19 KC 378 plakalı otomobil, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yolun sağında bulunan demir bariyerlere çarpıp savrularak sol şerit üzerinden yolun karşına geçti. Mehmet Şahin yönetimindeki 38 AAE 281 plakalı çekicinin ön kısmına çarpan araç, daha sonra da Muhammet Özgenç idaresindeki 08 AAN 656 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Ahmet İşcen, Aliye İşçen, Suzan Sinan İşcen, Muhammet Özgenç ve Halil İbrahim Büyükoğlu yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Halil İbrahim Büyükoğlu, kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Diğer yaralıların da hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet İşcen’in Canik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.