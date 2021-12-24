Samsun’da trafik kazası: 1 ölü

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesinin Elmalık Mahallesi Samsun Caddesi’nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihat Erol idaresindeki 55 KR 335 plakalı otomobil yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Dursun Eşin’e (64) çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaşlı adam hastanede yapılan müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.