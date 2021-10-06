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Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Asayiş 06.10.2021, 18:18
Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun Ladik ilçesi Ladik Tatlıcak yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arslan K. (59) idaresindeki 05 EY 928 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak tarla sulama vanasının beton muhafazasına çarptı. Kazada, araç sürücüsü Arslan K. ile eşi Semra K. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Ladik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Arslan K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Semra K. ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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