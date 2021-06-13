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Samsun’da tır devrildi: 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Asayiş 13.06.2021, 09:35
Samsun’da tır devrildi: 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun’un Ladik ilçesi Samsun Ankara karayolu 70. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Dura idaresindeki 55 VA 898 çekici, 55 ABC 663 yarı römork plakalı tır direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına devrildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü Mahmut Dura, 112 ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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