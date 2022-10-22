Samsun’da tır devrildi: 1 yaralı

Samsun’da kepek yüklü tırın devrildiği trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Çakallı mevkiinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ankara karayolu üzerinde seyir etmekte olan R.K. idaresindeki 42 GP 350 çekici, 42 DU 668 dorse plakalı kepek yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan refüje devrildi. Olayın 112’ye bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü R.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.