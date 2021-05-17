Samsun’da tam kapanmanın bitmesiyle cadde ve sokaklar hareketlendi

SAMSUN (İHA) – Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle cadde ve sokaklardaki hareketlilik arttı.

Tam kapanma süreci bugün sabah saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Kademeli normalleşmeye geçilmesiyle tam kapanmada kapalı olan iş yerleri tekrar açıldı. Kapanma süresince evde bunalan vatandaşlar dışarı çıktı.

İstiklal ve Mecidiye Caddelerinde yoğunluk hakim oldu. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri bu caddelerin girişlerinde HES kodu denetimi gerçekleştirdi. Temaslı ve riskli kimse alınmadı. Ödeme yerleri ve banka önlerinde de kuyruklar oluştu.

Vatandaşlar kapanma sürecinde evlerde sıkıldıklarını, yürümeyi unuttuklarını ve hatta kilo aldıklarını, bu nedenle ilk günden sokağa çıktıklarını dile getirdiler.