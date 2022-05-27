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Samsun’da şüpheli ölüm

Samsun’da yabancı uyruklu bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Asayiş 27.05.2022, 18:58
Samsun’da şüpheli ölüm

Samsun’da yabancı uyruklu bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Kore Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Qahtan Hameed Ksheew Al Tameemı (64) evinde ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu. Qahtan Hameed Ksheew Al Tameemı’nın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenilirken, Iraklı yaşla adamın yakını çıkmadı. Morgda bekletilen Qahtan Hameed Ksheew Al Tameemı’nın cenazesini teslim alan olmaması halinde Samsun’da toprağa verileceği öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

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